Sakarya'da traktör devrildi: 1 ölü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu Mahallesi'nde tarlada ilaçlama yapan Muhterem Yıldırım'ın idaresindeki 54 RA 953 plakalı traktör devrildi.

Traktörün altında kalan Yıldırım, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'nın eniştesi olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi, yarın öğle vakti toprağa verilecek.

Kaynak: AA