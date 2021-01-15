Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

15.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:14

Sakarya'nın Hendek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selman Dede-Kocaali yolunda Dursun Ali Aydın idaresindeki traktör, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen traktörün altından sürücü ve Tufan Erdil'i itfaiye çıkardı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Aydın'ın cenazesi morga götürüldü.

Erdil sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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