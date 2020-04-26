Sakarya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tarlaya çalışmaya giden Vahap Yılmazkaya'nın kullandığı 54 SE 331 plakalı traktör, Akçay Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada, traktörün altında kalan Yılmazkaya ve oğlu A.Y. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vahap Yılmazkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA