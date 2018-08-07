Sakarya'da Trafoya Giren Kedi Telef Oldu
Pamukova ilçesinde elektrik trafosuna giren kedi, akıma kapılarak telef oldu.
Pamukova ilçesinde elektrik trafosuna giren kedi, akıma kapılarak telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Elperek Mahallesi Alparslan Sokak'ta bulunan elektrik trafosuna kedi girdi.
Trafoya giren kedi, elektrik akımına kapılarak telef oldu.
Trafoda oluşan patlamada yaklaşık yarım saat elektrik kesintisi yaşandı.
Olay yerine gelen SEDAŞ ekiplerince söz konusu trafodaki çalışmanın tamamlanmasıyla ilçe merkezine yeniden elektrik verildi.