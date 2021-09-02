Sakarya'da trafik kazasında yaralanan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti
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Sakarya'da trafik kazasında yaralanan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

Sakarya'da trafik kazasında yaralanan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alancuma mevkisi Ankara istikametinde dün meydana gelen kazada yaralanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Necla Kerim, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kerim'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Karabük'e gönderildi.

Sıtkı Kerim yönetimindeki 37 PF 967 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet B'nin kullandığı 34 JP 4407 plakalı hafif ticari araç, Alancuma mevkisinde çarpışmış, yaralanan sürücüler ile iki kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Sürücü Kerim, hastanede yaşamını yitirmişti.

Sakarya'da trafik kazasında yaralanan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti
Sakarya'da trafik kazasında yaralanan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti
Sakarya'da trafik kazasında yaralanan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti
Sakarya'da trafik kazasında yaralanan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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