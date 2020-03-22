Sakarya'da trafik kazasında yaralanan genç kız 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç kız, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç kız, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
D-100 kara yolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi yakınlarında 9 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gözde Altun (27) yoğun bakım servisinde 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Acı haberi alan Altun'un yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Gözde Altun'un cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden Samet Ş. idaresindeki 55 DU 796 plakalı otomobil, 9 Mart'ta Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi yakınlarında, Mehmet Ali A'nın kullandığı 07 COB 16 plakalı temizlik aracına çarparak devrilmişti.
Ters dönen otomobile aynı istikamette seyir halinde bulunan Haşim Ç. yönetimindeki 35 AV 7362 plakalı otomobil çarpmış, otomobilde sıkışan sürücü Samet Ş, Gözde Altun ve Seyfettin G, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.
Kaynak: AA