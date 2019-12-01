Sakarya'da trafik kazasında iki kişi yaralandı

01.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:16

Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Karaman yolu Sabahattin Zaim Bulvarında, Aquapark mevkisi ışıklarında sürücüleri henüz öğrenilemeyen 54 HH 556 plakalı otomobil ile 34 AOA 074 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan iki kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polisin incelemesi sonrası araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: AA