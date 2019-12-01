Sakarya'da trafik kazasında iki kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Sakarya'da trafik kazasında iki kişi yaralandı - Haber

Sakarya'da trafik kazasında iki kişi yaralandı

Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

01.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:16
Sakarya'da trafik kazasında iki kişi yaralandı

'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçesi yolu Sabahattin Zaim Bulvarında, Aquapark mevkisi ışıklarında sürücüleri henüz öğrenilemeyen 54 HH 556 plakalı otomobil ile 34 AOA 074 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan iki kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polisin incelemesi sonrası araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et