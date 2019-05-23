Sakarya'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı

Alınan bilgiye göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen çöp kamyonu, Tekeler Mahallesi'nde çevre yolundaki çöp konteynerini almak için sağ şeritte durdu.

Önündeki çöp kamyonunu geçmeye çalışan ismi ve plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsüne bu sırada sol şeritten gelen Zuhal Ergün yönetimindeki 54 BZ 894 plakalı otomobil çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Ergün'ün kullandığı otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı yöne geçti.

Kazada yaralanan olmazken olay güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, özel halk otobüsüne Ergün'ün kullandığı aracın çarparak karşı yöne geçmesi yer alıyor.

Kaynak: AA