Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı
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Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı

05.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:00
Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Furkan Tarancı (37) idaresindeki 34 BNE 160 plakalı otomobil, Geyve-Taraklı karayolu Akseki mevkisinde Rahmi Çetin (65) yönetimindeki 14 BL 776 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücü Çetin, Fadime Kaymak ve Mehmet Kaymak yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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