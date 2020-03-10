Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı - Haber
Adapazarı, Sakarya, Güncel

Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

10.03.2020 02:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 02:44
Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Semerciler Mahallesi Ofis Sanat Merkezi mevkisinde F.H. idaresindeki 34 VP 8314 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin çarpması sonucu karşı şeride devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince kontrollü şekilde yoldan kaldırıldı.

Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı Haber
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haber
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haber
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
'İsraf' dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor Haber
"İsraf" dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Hülya Avşar Berkay Şahin Şahan Gökbakar
Spor Bülent Uygun Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran Petrol Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 02:52:36. #1.14#