Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, alışveriş için ilçe merkezine giden Cihan Martin, evlerinin bahçesinde bulunan samanlıkta yangın çıktığı haberini alması üzerine Çardak Mahallesindeki evine dönmek için hareket etti.

Martin yönetimindeki 54 RD 711 plakalı otomobil, Çardak Mahallesine yaklaştığında karşı yönden gelen Sinan Taş idaresindeki 54 TA 115 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Cihan Martin (19) ile Sinan Taş (40) ve oğlu İbrahim Taş (13) yaralandı.

112 Acil servis ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında samanlıkta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA