Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı
04.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:30
Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Veysel A, yönetimindeki 54 RC 987 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D-650 kara yolu Sakarya istikametinde devrildi.
Kazada, sürücü ile Coşkun A yaralandı. Yaralılar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA