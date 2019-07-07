Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bakırlı Mahallesi mezarlık mevkisinden Ceylandere istikametine seyreden Doğukan Yağız (14) idaresindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Nazmi Y. (72) yönetimindeki 54 UC 721 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Doğukan ve Kerim Can Yağız (16) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ferizli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Yağız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruğunu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaza sonrası otomobil sürücüsü Nazmi Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA