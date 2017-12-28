Sakarya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Enes Taşdemir yönetimindeki 54 EA 526 plakalı otomobil, Büyükyanık ve Uzakkışla mahallesi arasında yoldan çıktı.



Kazada, sürücü Taşdemir ve otomobilde bulunan annesi Gülhanım Taşdemir hafif yaralandı.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Sakarya Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.