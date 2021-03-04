Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı
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Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı

04.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:28
Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Atılkan idaresindeki 41 R 0276 plakalı otomobil Hendek Küçük Oto Sanayi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada sürücü yaralanırken olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya itfaiyesince sıkıştığı yerden çıkarılan Atılkan, 112 Acil Servis ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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