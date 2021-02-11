Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı
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Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı

11.02.2021 09:07 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:07
Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nazif ilhan yönetimindeki 81 FM 210 plakalı beton alt yapı malzemesi yüklü tır, Sakarya-İznik yolu Bilecik sapağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü yaralanırken olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Adapazarı istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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