Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı
Sakarya'nın Erenler ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Erenler ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 42 FLG plakalı kamyonet, D-100 kara yolu Bekirpaşa Kavşağı mevkisindeki trafik ışıklarında aynı yöndeki 53 JA 303 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan kamyonet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.