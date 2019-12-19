Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı
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Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı

Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

19.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:34
Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RK 7631 plakalı otomobil, Ada Caddesi üzerinde yol kenarında park halindeki iki otomobile çarptı.

verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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