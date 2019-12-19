Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı
Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RK 7631 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Ada Caddesi üzerinde yol kenarında park halindeki iki otomobile çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.