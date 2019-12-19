Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı
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Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı

Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

19.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:22
Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı-Kaynarca yolu Keresteciler Sitesi Kavşağında B.B. yönetimindeki 06 FA 1703 plakalı otomobille K.S. idaresindeki 54 GB 561 plakalı kamyon çarpıştı.

verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü B.B, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan B.B'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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