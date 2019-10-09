Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-650 karayolu Bilecik istikameti Turgutlu Mahallesi mevkisinde Ömer T. yönetimindeki 43 PF 120 plakalı kamyonet, dinlenme tesisinden yola çıkan Mehmet K. idaresindeki 07 HC 70 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada kamyonette bulunan Fırat Şendil yaralanırken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonette çıkışan Şendil, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.