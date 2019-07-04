Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı

Sakarya'da freni boşalan kamyonun demiryolu hattına girmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya kara yolunun Pamukova Mekece Mahallesi mevkisinde Mehmet Y'nin kullandığı 07 YRS 86 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan demiryolu hattına girerek durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Mehmet Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hattın zarar görmesi nedeniyle kısa süreli aksayan tren seferleri, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA