Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yakup Gökçe idaresindeki 54 UG 229 plakalı otomobil, Karasu-Adapazarı yolu Poyrazlar Gölü mevkinde aynı yöndeki Tuncer Göktaş idaresindeki 06 FF 6872 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, otomobilde sıkışan Yakup Gökçe, itfaiye ekiplerini·n uğraşı sonucu çıkarılabildi.
Yaralı Gökçe, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.