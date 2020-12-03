Virajda kontrolden çıkan minibüs işte böyle devrildi

Virajda kontrolden çıkan minibüs işte böyle devrildi Sakarya'da trafik kazaları KGYS'ye yansıdı Dikkatsizlik ve kural ihlalleri acı sonuçları ortaya çıkardı Sakarya'da 2020 yılı Kasım ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Virajda kontrolden çıkan minibüs işte böyle devrildi

Sakarya'da trafik kazaları KGYS'ye yansıdı

Dikkatsizlik ve kural ihlalleri acı sonuçları ortaya çıkardı

SAKARYA - Sakarya'da 2020 yılı Kasım ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Kazalarda, sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri acı sonuçları gözler önüne serdi.

Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde Kasım ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. 2020 yılı Kasım ayında meydana gelen ve KGYS'ye yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülürken, görüntülere yansıyan ilginç kazalar yürekleri ağza getirdi.

Virajda kontrolden çıkarak yan yattı

Yayınlanan görüntülerde; Adapazarı-Sapanca yolu istikametinden 32 Evler Caddesi istikametine doğru ilerlemekte olan ve viraja hızlı giren minibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkması daha sonrasında refüje çarparak devrilmesi yer aldı. Diğer bir görüntüde ise, kavşağa kontrolsüz giren minibüs ile servis aracının çarpışma anları kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK