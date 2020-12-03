Virajda kontrolden çıkan minibüs işte böyle devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Virajda kontrolden çıkan minibüs işte böyle devrildi

03.12.2020 21:56 | Son Güncelleme: 04.12.2020 03:27

Virajda kontrolden çıkan minibüs işte böyle devrildi Sakarya'da trafik kazaları KGYS'ye yansıdı Dikkatsizlik ve kural ihlalleri acı sonuçları ortaya çıkardı Sakarya'da 2020 yılı Kasım ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Virajda kontrolden çıkan minibüs işte böyle devrildi

Sakarya'da trafik kazaları KGYS'ye yansıdı

Dikkatsizlik ve kural ihlalleri acı sonuçları ortaya çıkardı

SAKARYA - Sakarya'da 2020 yılı Kasım ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Kazalarda, sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri acı sonuçları gözler önüne serdi.

Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde Kasım ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. 2020 yılı Kasım ayında meydana gelen ve KGYS'ye yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülürken, görüntülere yansıyan ilginç kazalar yürekleri ağza getirdi.

Virajda kontrolden çıkarak yan yattı

Yayınlanan görüntülerde; Adapazarı-Sapanca yolu istikametinden 32 Evler Caddesi istikametine doğru ilerlemekte olan ve viraja hızlı giren minibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkması daha sonrasında refüje çarparak devrilmesi yer aldı. Diğer bir görüntüde ise, kavşağa kontrolsüz giren minibüs ile servis aracının çarpışma anları kameralara yansıdı.

Virajda kontrolden çıkan minibüs işte böyle devrildi
Virajda kontrolden çıkan minibüs işte böyle devrildi
Virajda kontrolden çıkan minibüs işte böyle devrildi
Virajda kontrolden çıkan minibüs işte böyle devrildi
Virajda kontrolden çıkan minibüs işte böyle devrildi
Virajda kontrolden çıkan minibüs işte böyle devrildi
Virajda kontrolden çıkan minibüs işte böyle devrildi
Virajda kontrolden çıkan minibüs işte böyle devrildi
Virajda kontrolden çıkan minibüs işte böyle devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

İlgili Haberler

Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi
Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi
Kontrolden çıkan minibüs, tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıkan minibüs, tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Cansu Dere Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Falcao Caner Erkin Nacer Chadli Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Virajda kontrolden çıkan minibüs işte böyle devrildi - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 03:27:44. #1.15#
title