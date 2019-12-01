Sakarya'da trafik kazaları kameralara yansıdı

01.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:15

Sakarya'da meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.



Sakarya'da Kasım ayında meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehir merkezi ile farklı ilçelerde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. - SAKARYA

Kaynak: İHA