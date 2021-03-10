Sakarya'da trafik kazaları: 2 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde aynı bölgede meydana gelen trafik kazalarında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

İncilli Mahallesi'nde Kültür ve Plaj caddelerinin kesiştiği noktada D.D. idaresindeki 07 AHP 09 plakalı otomobil ile O.Y. yönetimindeki 54 ADF 579 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle orta refüje savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bu sırada olay yerine 300 metre uzaklıkta bir kaza daha meydana geldi.

623. Sokak'ta seyreden O.D. idaresindeki 54 DS 501 plakalı otomobil ile 619. Sokak'tan çıkan M.Y'nin kullandığı 54 PP 636 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan M.Y. yaralandı.

Ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün