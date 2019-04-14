Sakarya'da Toprak Kayması
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki atış poligonunda meydana gelen heyelanda toprak altında kalan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldıAlınan bilgiye göre, Arifiye Atış Poligonu'nda, sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki atış poligonunda meydana gelen heyelanda toprak altında kalan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Alınan bilgiye göre, Arifiye Atış Poligonu'nda, sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
Heyelanda İsrafil Şen, toprak altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine iş makineleri AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İş makinelerinin yardımıyla çalışma başlatan ekipler, Şen'i toprak altından çıkardı.
Şen, daha sonra sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA