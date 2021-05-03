Sakarya'da toprağa verilen cenaze, karıştığı anlaşılınca yeniden defnedildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde defnedildikten sonra karıştığı belirlenen cenaze, işlemlerinin ardından Siirt'teki ailesine teslim edilerek yeniden toprağa verildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde defnedildikten sonra karıştığı belirlenen cenaze, işlemlerinin ardından Siirt'teki ailesine teslim edilerek yeniden toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdikten sonra cenazesi memleketi Siirt'e gönderilen Gurbet Daban'ın yakınları, defin işlemi öncesi naaşın kendilerine ait olmadığını fark etti.

Araştırmalar sonucu cenazenin sevk sırasında karıştırılarak Geyve ilçesinde toprağa verildiği, Siirt'e gönderilenin ise Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'nın vefat eden halası Hatice Özmen'e (71) ait olduğu tespit edildi.

Yapılan görüşmelerin ardından cenazelerin ailelerine teslim edilerek defin işlemlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek