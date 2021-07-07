Sakarya'da toprağa gömülü ceset parçaları bulunması
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Sakarya'da toprağa gömülü ceset parçaları bulunması

Sakarya'da toprağa gömülü ceset parçaları bulunması
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan ceset parçalarının, biri kadın, yabancı uyruklu iki kişiye ait olduğu tespit edildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan ceset parçalarının, biri kadın, yabancı uyruklu iki kişiye ait olduğu tespit edildi.

Kırkpınar Mahallesi'nde toprağa gömülü bulunan ceset parçaları üzerindeki incelemeler tamamlandı.

Cesetlerin yabancı uyruklu kadın A.S. ile M.Z'ye ait olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin şüpheli A.M'nin gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

Kırkpınar Mahallesi'nde 1 Temmuz'da bir köpeğin ceset parçası taşıdığının görülmesi üzerine başlatılan araştırmada, Bağdat Caddesi Çimen Sokak'taki arazide toprağa gömülü ceset parçaları bulunmuştu.

İş makinesi yardımıyla toprak kazılarak çıkarılan ceset parçaları, olay yeri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırılmıştı.

Sakarya'da toprağa gömülü ceset parçaları bulunması
Sakarya'da toprağa gömülü ceset parçaları bulunması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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