Sakarya'da toplu taşımada HES kodlu dönem başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Sakarya'da toplu taşımada HES kodlu dönem başlıyor

29.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:37
Sakarya'da toplu taşımada HES kodlu dönem başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada tek ödeme seçeneği olan KART54'leri HES kodu ile entegre ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada tek ödeme seçeneği olan KART54'leri HES kodu ile entegre ediyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, gerekli testlerin yapıldığı ve Kart54 sistemine entegre edilecek HES kodu uygulamasının kısa süre içerisinde başlatılacağı belirtildi.

HES kodunun nasıl alınacağı ve KART54'lere nasıl tanımlanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türk ordusu için 'satılmış' diyen CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak
Türk ordusu için "satılmış" diyen CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak
Haber geldi, silahlı kuvvetler soluğu dev kulübün tesislerinde aldı! 15 adet bomba bulundu
Haber geldi, silahlı kuvvetler soluğu dev kulübün tesislerinde aldı! 15 adet bomba bulundu
Ekranların haşarı çocuğu Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf! Duyunca çok şaşıracaksınız
Ekranların haşarı çocuğu Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf! Duyunca çok şaşıracaksınız

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 'Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması' konulu genelgesinin ardından çalışmalarımıza başladık ve kısa süre içerisinde HES kodu uygulamasını toplu taşımaya entegre ediyoruz. Bulaşma riskinin azaltılması, hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilmesiyle izolasyona tabi tutulmasını sağlamak için faaliyete alacağımız HES kodu uygulaması toplu taşıma araçlarımızda da olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

İlgili Haberler

Toplu taşımada HES kodlu binişler 1 Aralık'ta başlıyor
Toplu taşımada HES kodlu binişler 1 Aralık'ta başlıyor
- Samsun'da toplu taşımada HES kodu denetimi
- Samsun'da toplu taşımada HES kodu denetimi
Adana'da otobüslerde 'HES Kodu' dönemi başlıyor
Adana'da otobüslerde "HES Kodu" dönemi başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Enes Batur İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Samatta Samet Aybaba Abdullah Avcı Christian Luyindama
Tüm Haberler Bursa Bakan Nükleer Pazartesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da toplu taşımada HES kodlu dönem başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 14:40:35. #1.14#
title