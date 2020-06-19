Sakarya'da toplu taşıma esnafına bin liralık mazot desteği Sakarya Büyükşehir Belediyesi "Ekonomik Destek Paketi" kapsamında, 1500'ü aşkın toplu taşıma esnafına bin liralık mazot desteği verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi "Ekonomik Destek Paketi" kapsamında, 1500'ü aşkın toplu taşıma esnafına bin liralık mazot desteği verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye binasında toplu taşıma araçlarına yönelik yer alan mazot desteklerini hak sahiplerine ulaştırılmak üzere esnaf temsilcilerine teslim etti.

Burada konuşan Yüce, salgınla mücadelede 3 ayı geride bıraktıklarını, Büyükşehir Belediyesi olarak da bu süreçte tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Esnafların da bu süreçte yaşadığı zorluklara değinen Yüce, "Özellikle toplu taşıma esnafımız kısıtlama olduğu dönemlerde kontak kapatmayarak, sosyal mesafe şartlarında çalışmayı sürdürdüler. Anlayışları için teşekkür ediyorum. Esnafımızın geçirdiği sıkıntılı süreci görmezden gelemezdik. Titiz bir çalışma sonucunda da 15 milyonu bulan Ekonomik Destek Paketimizi açıkladık. Meclis üyelerimizden onayı aldık ve bugün bin liralık mazot kartlarını esnaf temsilcilerimize teslim ediyoruz. Esnafımıza nefes olacak desteğin hayırlı olmasını diliyor, sabahın ilk ışıklarıyla işinin başına geçen tüm esnaflarımıza bereketli kazançlar temenni ediyorum." diye konuştu.

1500'ü aşkın ulaşım esnafının yararlanacağı destek için düzenlenen buluşmada AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, SESOB Başkanı Hasan Alişan, oda başkanları ve temsilcileri ile Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Furkan Beşel, Ziya Cevherli ve Bedrullah Erçin de yer aldı.

Kaynak: AA