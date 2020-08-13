Sakarya?da toplu taşıma araçlarında maske denetimi SAKARYA Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarını durdurarak sürücülerin ve yolcuların maske takıp takmadığını kontrol etti.

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarını durdurarak sürücülerin ve yolcuların maske takıp takmadığını kontrol etti. Zabıta memurları, maske ve sosyal mesafe konularında uyarıda bulundu.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde oluşturulan kontrol noktası üzerinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçları durdurarak, maske denetimi yaptı. Denetimlerde hem sürücüler hem de yolcular uyarılırken, zabıta memurları maske kullanımı ve sosyal mesafeyle ilgili bilgi verdi. Araçlardaki doluluk oranlarıyla ilgili olarak da kendilerine ihbarda bulunulabileceklerini belirten zabıta memurları, bir sonraki denetimden itibaren ceza kesileceğini de belirtti.

Kaynak: DHA