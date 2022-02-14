Sakarya'da toplanan yardımlar İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yardım kampanyasıyla toplanan ihtiyaç malzemesi yüklü tır, Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi, Türk Kızılay, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından "Hey Sakarya! Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin" sloganıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında toplanan 2 bin 300 çorap, 440 gıda kolisi, 330 battaniye, 275 mont, 330 bot, 200 bere, 150 tişört, 50 pantolon, 100 yatak, 50 ranza, 220 nevresim ve temel ihtiyaç malzemeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde tıra yüklenerek İdlib'e doğru yola çıktı. Ayrıca, 200 bin liralık nakdi yardım da İdlib'e gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile İl Müftüsü Hasan Başiş, kampanyada emeği geçenlere teşekkür etti.