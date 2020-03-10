Sakarya'da TOKİ heyecanı...Kurada isimleri çıkan vatandaşlar mutluluk gözyaşı döktü
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Sakarya

Sakarya'da TOKİ heyecanı...Kurada isimleri çıkan vatandaşlar mutluluk gözyaşı döktü

Sakarya'da TOKİ heyecanı...Kurada isimleri çıkan vatandaşlar mutluluk gözyaşı döktü 445 konut kura çekilişinde ev sahibi olan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı Ev sahibi olan Muliye Atile: "Telefonumdan hariç hiç üzerime olan bir şey yoktu ilk defa ev sahibi oluyorum, çok mutluyum" Çevre...

10.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:48
Sakarya'da TOKİ heyecanı...Kurada isimleri çıkan vatandaşlar mutluluk gözyaşı döktü

Sakarya'da TOKİ heyecanı...Kurada isimleri çıkan vatandaşlar mutluluk gözyaşı döktü

445 konut kura çekilişinde ev sahibi olan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı

Ev sahibi olan Muliye Atile: "Telefonumdan hariç hiç üzerime olan bir şey yoktu ilk defa ev sahibi oluyorum, çok mutluyum"

SAKARYA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi 100 bin sosyal konut projesinde Sakarya Adapazarı ilçesinde yapılacak 445 konut için kura çekilişinde evler sahiplerini bulurken kura çekilişinde ev sahibi olan vatandaşlar ise mutluluktan göz yaşlarına hakim olamadı.

TOKİ Başkanlığı tarafından Adapazarı Korucuk bölgesinde 2+1 ve 3+1 planda yapılacak 445 konut için Serdivan Spor Salonunda noter huzurunda saat 11.00'da kura çekilişi başladı. Binlerin akın ettiği salonda açılış konuşmasının ardından ilk önce şehit ailelerine ardından da engelli bireyler ve daha sonrasında ise diğer başvurular için kura çekildi. Kurada isimlerini duyan vatandaşlar duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamazken diğer vatandaşlar ise kendilerine kuranın çıkması için dualar etti.


Mutlulukları gözlerinden okundu

Remzi Düzen, "73 sene sonra ev sahibi oldum çok mutluyum ağlıyorum yani. Çok şükür Allah'ıma, hamdolsun ev sahibi oluyorum" derken eşi Fatma Düzen ise, "Bu yaştan sonra evimiz olacak diye çok sevindim. Hiç evimiz yok, evimiz oldu diye çok mutlu oldum" dedi. Muliye Atile isimli kadın da bugüne kadar telefonu hariç üzerine ait hiçbir şey olmadığını söyleyerek, "Çok mutluyum, ilk evim. Telefonumdan hariç hiç üzerime olan bir şey yoktu ilk olarak ev sahibi oluyorum" diye konuştu. İsmini duyduğu anda mutluluk gözyaşları döken 2 engelli birey annesi Gülten Coşkun ise, "Çok mutlu oldum 2 tane engelli çocuğum var" şeklinde konuştu.


Şehitlere yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 kontenjan ayrıldı

2+1 tipi konutlar için; 15 şehit ailesi, 311 engelli başvurusu ve 3 bin 846 diğer başvurular olmak üzere toplamda 4 bin 172 başvuru yapıldı. 3+1 tipi konutlar için ise; 45 şehit ailesi, 481 engelli ve 6 bin 486 diğer başvurular olmak üzere 7 bin 12 başvuru yapıldı. 2+1 ve 3+1 tipi konutlar için toplamda 11 bin 184 başvuru yapıldı. Korucuk Mahallesi 2259 ada 127, 128 ve 129 parseller için yüzde 10 şehit kontenjan ve engellilere ise yüzde 5 kontenjan ayrıldı. Öte yandan, Kocaali bölgesine yapılacak olan 396 konut projesinin çekiliş tarihi ise 9 Haziran Salı günü olarak belirlendi.

Sakarya'da TOKİ heyecanı...Kurada isimleri çıkan vatandaşlar mutluluk gözyaşı döktü

Kaynak: İHA

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Sakarya'da TOKİ heyecanı...Kurada isimleri çıkan vatandaşlar mutluluk gözyaşı döktü

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