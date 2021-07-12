Sakarya'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Sakarya'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sakarya'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden O.N.G yönetimindeki 16 PUT 36 plakalı tır, Belediye Kültür Merkezi mevkisinde yaya geçidinin bulunmadığı alandan karşıya geçmeye çalışan kişiye çarptı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yaya geçidinin bulunmadığı alandan bariyerlerden atlayarak karşıya geçmek isteyen kişiye tırın çarpması yer alıyor.

Sakarya'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Sakarya'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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