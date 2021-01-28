Tıra çarpan otomobildekiler kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tıra çarpan otomobildekiler kaçtı

28.01.2021 22:15 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:47

Sakarya'da aynı yönde seyreden tıra çarparak devrilen otomobili bırakarak kaçan sürücü ile yanındaki yolcuların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sakarya'da aynı yönde seyreden tıra çarparak devrilen otomobili bırakarak kaçan sürücü ile yanındaki yolcuların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 41 AAR 901 plakalı otomobil, D100 kara yolu Beşköprü mevkisi İstanbul istikametinde aynı yönde seyreden Çetin M. kontrolünde 41 NT 754 plakalı tıra çarparak devrildi.

Devrilmenin etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobildeki sürücü ve yolcular, tır sürücüsü ile tartıştı, ardından da olay yerini terk etti.

Tır sürücüsü Çetin M, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken arkadan bir aracın hızla geldiğini gördüğünü ve yavaşladığını söyledi. Otomobilin kendisine vurduktan sonra devrildiğini anlatan Çetin M, kaza sonrası kontrol amacıyla devrilen aracın yanına koştuğunu belirtti. Sürücü ve yanındakilerin kendisine küfrettiğini öne süren Çetin M, aracına geri dönerek durumu polise bildirdiğini kaydetti.

Polis, kaçan sürücü ve yanındakilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tıra çarpan otomobildekiler kaçtı
Tıra çarpan otomobildekiler kaçtı
Tıra çarpan otomobildekiler kaçtı
Tıra çarpan otomobildekiler kaçtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Serdar Ortaç Ceyda Düvenci
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kavga Ankara Aralık Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tıra çarpan otomobildekiler kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 22:47:21. #1.16#
title