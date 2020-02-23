Sakarya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

23.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:28

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TIR ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolu Hendek Rasimpaşa mevkisinde meydana geldi. Sebahattin Damar'ın kullandığı 41 F 9589 plakalı TIR ile İsmail Kandemir yönetimindeki 34 YM 8153 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, otomobilde sıkışan İsmail Kandemir ile Mehmet Defne'yi araçtan yaralı çıkardı. Kazada yaralanan TIR sürücüsü Sebahattin Damar ile İsmail Kandemir ve Mehmet Defne, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. İsmail Kandemir ile Mehmet Defne, tedaviye alınırken, İsmail Kandemir ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA