Sakarya'da tır devrildi: 1 yaralı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nedret M. yönetimindeki 34 GL 1614 plakalı demir yüklü tır, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu D-650 kara yolu Bilecik istikameti terminal kavşağında devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrilen tırın içinden çıkarılan sürücüye sağlık personeli olay yerinde müdahale etti.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.