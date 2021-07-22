Sakarya'da ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Sakarya'da ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Sakarya'da ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Anıl Tanrıkulu'nun (25) kullandığı 54 AED 520 plakalı motosiklet Çakallık mevkisinde Y.G. yönetimindeki 34 HR 0980 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Tanrıkulu, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Tanrıkulu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Tanrıkulu'nun CHP Hendek İlçe Gençlik Kolları Başkanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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