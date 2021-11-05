Sakarya'da ticari aracın kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Sakarya'da ticari aracın kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Sakarya'da ticari aracın kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Sakarya'da ticari aracın kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'da ticari aracın kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Sakarya istikameti Pamukova ilçe girişi mevkisinde Y.Ç. (59) idaresindeki 16 KM 572 plakalı ticari araç, aynı yönde P.T. (51) yönetimindeki 29 AAF 878 plakalı kamyonete çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Y.Ç, daha sonra refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Y.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan H.Ç, H.K. ve H.Ç. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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Sakarya'da ticari aracın kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Sakarya'da ticari aracın kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Sakarya'da ticari aracın kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Sakarya'da ticari aracın kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri
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