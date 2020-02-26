Sakarya'da terör örgütü lehine paylaşım yapan şahıs tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Sakarya'da terör örgütü lehine paylaşım yapan şahıs tutuklandı - Haberler

Sakarya'da terör örgütü lehine paylaşım yapan şahıs tutuklandı

Sakarya'da terör örgütü lehine sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:48
Sakarya'da terör örgütü lehine paylaşım yapan şahıs tutuklandı

'da terör örgütü lehine sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü lehine sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler