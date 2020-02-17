Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlattığı soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.