Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
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Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

17.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:10
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlattığı soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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