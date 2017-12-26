Sakarya'da Terör Operasyonları

Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda son 4 ayda 62 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.





İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.





Son 4 ayda, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, hakkında adli işlem başlatılan 135 şüpheliden 115'i yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 37 zanlı tutuklandı, 60 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı, 17 şüpheli ise adli mercilerce serbest bırakıldı. Gözaltındaki 1 şüphelinin işlemleri devam ederken, firari 20 kişi aranıyor.



DEAŞ'a yönelik operasyonlarda da hakkında adli işlem başlatılan 30 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 9 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanırken, adliyeye sevk edilen 1 kişi serbest bırakıldı, gözaltında bulunan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.



PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda ise 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 9 kişi adli mercilerce tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.



Bu kapsamda son 4 aylık süreç içerisinde, hakkında adli işlem başlatılan 175 şüpheliden 155'i yakalandı, adli mercilere sevk edilen 62 kişi tutuklandı, 70 kişiye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Adliyeye sevk edilen 18 kişi serbest bırakılırken, gözaltındaki 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.



Kentte, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi.