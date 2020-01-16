Sakarya'da temel kazısı sırasında bina çöktü

16.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:38

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde temel kazısı sırasında yan binanın kullanılmayan kısmında çökme meydana geldi, arka tarafta çalışan işçiler son anda göçük altında kalmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Döner Geçit Sokak'ta sabah saatlerinde iş makinesinin temel kazısı yaptığı sırada yan tarafta bulunan binada çökme oluştu.

Binanın arka tarafında çalışan işçiler, göçük altında kalmaktan son anda kurtulurken, hızla olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesinin ardından çöken binanın yanındaki binalar ve dükkanlar boşaltıldı.

Binanın kullanılmayan kısmının çöktüğünün anlaşıldığı bildirildi.

Olayda göçük altında kimsenin kalmadığı belirlendi, yan taraftaki bir dükkanda hasar oluştu.

Görgü tanıklarından Mevlüt Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, işe giderken bir anda ses duyduğunu belirterek, "Her taraf toz duman oldu. Yıkılma 10 saniye filan sürdü. Bir an deprem oluyor sandım. İnsanlar bir oraya, bir buraya kaçtı, bir anda oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA