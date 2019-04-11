Sakarya'da Tem'de Zincirleme Kaza; İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı (2)

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 TIR, 2 kamyon ve 1 otomobil çarpıştı. Kazada, 2 sürücü hasar gören araçlarda sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekipleri sürücüleri kurtarmak için çalışması başlattı. TEM yolu İstanbul yönü kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Bu yöne giden araçlar ise TEM yolu Adapazarı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. - Sakarya

Kaynak: DHA