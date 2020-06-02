Sakarya'da tedavisi tamamlanan flamingo doğaya bırakıldı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bitkin bulunan flamingo, bakımı yapılarak doğal yaşam alanına salındı.
02.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:30
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bitkin bulunan flamingo, bakımı yapılarak doğal yaşam alanına salındı.
İlçede vatandaşlar tarafından bitkin bulunan flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Göç yolunda bitkin düştüğü belirtilen flamingo, veteriner kliniğinde yapılan bakım ve tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA