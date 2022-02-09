Sakarya'da taşımalı eğitimin aksamaması için karla mücadele sürüyor - Haberler
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Sakarya'da taşımalı eğitimin aksamaması için karla mücadele sürüyor

AA, Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Sakarya'da taşımalı eğitimin aksamaması için karla mücadele sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taşımalı eğitimin gerçekleştiği güzergahları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taşımalı eğitimin gerçekleştiği güzergahları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akyazı, Kocaali, Hendek, Geyve, Pamukova ve Taraklı ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar etkili oluyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesine bağlı karla mücadele ekipleri, eğitimin aksamaması için okullara giden tüm yolları ulaşıma açtı.

Mahallelerdeki 63 yolu da açan ekipler, düzenli olarak kar küreme çalışması yürütüyor.

Ulaşıma kapalı yol bulunmazken, özellikle rakımı yüksek olan ve yoğun kar alan mahallelerde eğitimin aksamaması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sakarya'da taşımalı eğitimin aksamaması için karla mücadele sürüyor

Sakarya'da taşımalı eğitimin aksamaması için karla mücadele sürüyor

Sakarya'da taşımalı eğitimin aksamaması için karla mücadele sürüyor

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova, Akyazı, kar, Güncel, Haberler

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