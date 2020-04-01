Sakarya'da taşıma kapasitesi kuralına uymayan 17 araca işlem yapıldı
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Sakarya, 3. Sayfa

Sakarya'da taşıma kapasitesi kuralına uymayan 17 araca işlem yapıldı

Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya'da toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve yüzde 50 taşıma kapasitesi kuralına uymadıkları gerekçesiyle 17 araca işlem yapıldı.

01.04.2020 18:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:43
Sakarya'da taşıma kapasitesi kuralına uymayan 17 araca işlem yapıldı

Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya'da toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve yüzde 50 taşıma kapasitesi kuralına uymadıkları gerekçesiyle 17 araca işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildiren genelgeyi yayınlamasının ardından, toplu taşıma araçları, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ise toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve doluluk oranını denetledi. Otobüs, minibüs ve ticari taksilerin sosyal mesafe kuralına ve doluluk oranına uyup uymadığını kontrol eden ekiplerce, sosyal mesafe ve yüzde 50 taşıma kapasitesi kuralına uymadığı gerekçesiyle 17 araca işlem yaptı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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