Sakarya'da tartıştığı kişiyi vuran şüpheli yakalandı
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Sakarya'da tartıştığı kişiyi vuran şüpheli yakalandı

09.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:05
Sakarya'da tartıştığı kişiyi vuran şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı kişiyi vuran şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı kişiyi vuran şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Tır Garajı alanında karşılaşan A.B. ve K.Y. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.Y, silahla A.B'yi yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.B'yi Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silahıyla yakalanan K.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Çalışkan

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