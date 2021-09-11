Sakarya'da tartıştığı 2 oğlunu tabancayla yaralayan baba adli kontrolle salıverildi - Haberler
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Sakarya'da tartıştığı 2 oğlunu tabancayla yaralayan baba adli kontrolle salıverildi

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Sakarya'da tartıştığı 2 oğlunu tabancayla yaralayan baba adli kontrolle salıverildi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı iki oğlunu tabancayla yaralayan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı iki oğlunu tabancayla yaralayan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba H.Ç. adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan H.Ç, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada yaralı Hüseyin Ç. ve İsmet Ç'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

Yeşiltepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Modern Sanayi Sitesi'ndeki dükkanda 9 Eylül'de H.Ç. ile oğulları Hüseyin Ç. ve İsmet Ç. arasında tartışma çıkmış, H.Ç. tabancayla oğullarına ateş etmişti.

Yaralanan Hüseyin Ç. ve İsmet Ç, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Sakarya'da tartıştığı 2 oğlunu tabancayla yaralayan baba adli kontrolle salıverildi

Sakarya'da tartıştığı 2 oğlunu tabancayla yaralayan baba adli kontrolle salıverildi

Sakarya'da tartıştığı 2 oğlunu tabancayla yaralayan baba adli kontrolle salıverildi

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sakarya'da tartıştığı 2 oğlunu tabancayla yaralayan baba adli kontrolle salıverildi - Haberler
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