Sakarya'da tartıştığı 2 oğlunu tabancayla yaralayan baba yakalandı
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Sakarya'da tartıştığı 2 oğlunu tabancayla yaralayan baba yakalandı

Sakarya'da tartıştığı 2 oğlunu tabancayla yaralayan baba yakalandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı 2 oğlunu tabancayla yaralayan baba gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı 2 oğlunu tabancayla yaralayan baba gözaltına alındı.

Yeşiltepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Modern Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanda, H.Ç. ile oğulları Hüseyin Ç. ve İsmet Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç, tabancayla oğullarına ateş etti.

Yaralanan Hüseyin Ç. ve İsmet Ç, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Baba H.Ç. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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